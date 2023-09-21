



СБУ: Глава "медиа-холдинга ДНР" призывал к массовым убийствам украинцев

Служба безопасности Украины (СБУ) уведомила о подозрении руководителя оккупационного "медиа-холдинга ДНР" Романа Беседина, который публично призывал к массовым убийствам украинцев.



"Служба безопасности собрала доказательную базу на предателя Романа Беседина - руководителя оккупационного "медиа-холдинга ДНР". Он позиционирует себя как один из ключевых рупоров кремля во временно оккупированном Донецке и публично призывает к физическому уничтожению всего украинского народа", - отметили в спецслужбые.



Согласно собранным данным установлено, что Беседин еще в 2018 году добровольно возглавил вражеский "медиа-холдинг", зарегистрированный в РФ и объединяющий все печатные издания захваченной части Донбасса.



По имеющимся данным, Беседин входит в ближайшее окружение террориста Пушилина, лично способствовавшего его назначению в ряды прокремлевского органа пропаганды. После начала полномасштабного вторжения страны-агрессора фигурант одним из первых развернул широкую агиткампанию в поддержку "присоединения" оккупированного Донбасса в состав РФ.



"Для этого давал указание подчиненным пропагандистам активно освещать российскую "паспортизацию" местных жителей и делать фейковые публикации о псевдореферендуме 2022 года.



Кроме того, как отмечают в СБУ, Беседин использовал подконтрольные издания для распространения призывов к участию в незаконных выборах РФ в сентябре этого года, на этих же ресурсах он агитировал при марионеточных "кандидатах" Кремля и "информировал" о сфальсифицированных итогах фейкового плебисцита.



В СБУ уточняют, что поскольку предатель находится на временно оккупированной части Украины, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.



