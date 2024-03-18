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Румыния разрешила транзит военной помощи Украине по своей территории
18.03.2024 18:47 MIGnews.com

Румыния разрешила транзит военной помощи Украине по своей территории

Президент Румынии Клаус Йоханнис направил парламенту письмо, в котором одобрил транзит через румынскую территорию оборудования и другой военной помощи, направленной Финляндией для Украины.

Решение Йоханниса было передано в комитет по обороне и будет вынесено на на следующее пленарное заседание парламента.

Кроме того Клаус Йоханнис разрешил обучение украинских пилотов F-16 в Румынии.

Пока неизвестно, когда начнется обучение, но украинские военные должны прибыть на авиабазу Фетешти летом. Ожидается, что обучение пилотированию F-16 закончится в конце года.
 

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