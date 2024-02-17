



Россияне сбросили на Купянск 12 авиабомб: под завалами ищут людей

Начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко сообщил об атаке оккупантов на Купянск.



“12 КАБ, ФАБ по Купянску с 13.00 до 13.40. Есть попадания в жилые дома, в том числе двухэтажный, многоквартирный. Есть пострадавшие и люди под завалами. Полиция вместе с ГСЧС работают над разбором завалов”.



“Позже, около 15.00, прилетело три баллистики в пригороде, в районе Циркунов, предварительно без пострадавших.



Вурдалаки активизировались. У них полное эхо. Не пренебрегайте сигналами тревоги. Реагируйте на сообщения. Помогайте Богу и Силам обороны беречь себя и своих родных”, - написал Тимошко в своем Facebook.



