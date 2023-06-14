



Россияне не дают перевести пятый энергоблок ЗАЭС в состояние "холодный останов"

Украинский персонал Запорожской АЭС не может перевести энергоблок №5 в состояние "холодный останов", как это предусмотрено распоряжением Госатомрегулирования от 8 июня 2023 года, из-за препятствий со стороны российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции ядерного регулирования.



Противоправные действия оккупантов являются грубым нарушением законодательства в сфере использования ядерной энергии, подчеркнул и.о. председателя ГИЯР Олег Кориков.



"Надеюсь, что во время своего очередного визита на Запорожскую АЭС гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сможет повлиять на российских оккупантов и убедить их в необходимости перевода энергоблока №5 в "холодный останов". Препятствование со стороны российских захватчиков – не что иное, как очередной ядерный шантаж", – подчеркнул он.



Специалисты МАГАТЭ также заинтересованы и отмечают важность доступа к Запорожской ТЭС, в частности ее отводящему каналу, к озеру-охладителю ЗАЭС, чтобы лучше оценить ситуацию с обеспеченностью атомной станции резервами воды после подрыва врагом Каховской ГЭС и разлива Каховского водохранилища.



"Холодный останов" означает безопасное состояние ядерного реактора, когда реактор заглушен при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Во время "холодного останова" ядерный реактор не генерирует электроэнергию. В таком состоянии реактор может находиться до бесконечности долго, если он подключен к энергопитанию.



"Горячий останов" – режим, при котором образующаяся во время работы станции горячая вода идет на обогрев домов. Вода нагревается от неработающего реактора. Воду гонят насосы, работающие за счет наружной электроэнергии.



Эксплуатация других энергоблоков ОП "ЗАЭС" – №1, 2, 3, 4, 6 – была ограничена состоянием "холодный останов" в соответствии с распоряжениями Госатомрегулирования от 18 августа 2022 года и от 10 февраля 2023 года. 8 июня регулятор распорядился вывести последний энергоблок ЗАЭС в "холодный останов".