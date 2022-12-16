



Россия за утро выпустила по Украине более 60 ракет

Российские военные выпустили по территории Украины более 60 ракет во время очередного массированного обстрела 16 декабря. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.



"Известно, что более 60 ракет летели на территорию Украины. Выпущены традиционно из самолетов Ту-95 - ракеты Х-555 и Х-101", - сказал он.



Кроме того, были зафиксированы пуски Калибров с Черного моря, а также запуски ракет С-300.



Игнат также сообщил о работе бомбардировщиков Ту-22 М3, пускающих ракеты Х-22. К тому же, в небе была замечена работа Миг-31К, носителей "Кинжалов".



Напомним, сегодня Россия прибегла к очередной массированной атаке по территории Украины. В связи с этим возникли массовые перебои со светом в ряде регионов.