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Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине
05.12.2022 14:43 Аркадий Бочаровский

Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине

Российские телеграм-каналы сообщают о нанесении массового ракетного удара по городам Украины.

Атака является “местью” за взрывы на аэродромах дальней авиации в саратовской и рязанской областях утром 5 декабря.

Взрывы раздались в Запорожской и Днепропетровской областях, в Винницкой области, в Одессе, Николаеве. В Киеве работают ПВО.

В Одесской и Киевской области - сбои с подачей электроэнергии. Также сообщается о проблемах с электричеством в Молдове.
 

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