



Россия нанесла массовый ракетный удар по Украине

Российские телеграм-каналы сообщают о нанесении массового ракетного удара по городам Украины.



Атака является “местью” за взрывы на аэродромах дальней авиации в саратовской и рязанской областях утром 5 декабря.



Взрывы раздались в Запорожской и Днепропетровской областях, в Винницкой области, в Одессе, Николаеве. В Киеве работают ПВО.



В Одесской и Киевской области - сбои с подачей электроэнергии. Также сообщается о проблемах с электричеством в Молдове.

