Россия больше не скрывает, что снова заминировала ЗАЭС

Все, что русские разминировали с периметра, буферной зоны и внешними ограждениями ЗАЭС, которые ранее были обнаружены МАГАТЭ в 2023 году, на сегодня снова заминировано.



Постпредставительство России при международных организациях в Вене отреагировало на отчет МАГАТЭ, в котором говорится, что россияне установили мины по периметру захваченной ими Запорожской АЭС.



Ответ представительство РФ в субботу, 3 февраля, опубликовало в соцсети Х.

🇷🇺 Russia provided @iaeaorg with comments on the situation at the Zaporozhskaya NPP (#ZNPP)



❗️Mines located between the outer and inner perimeters of the ZNPP don’t pose any threat to the personnel of the plant & the IAEA experts at the station



