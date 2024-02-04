Россия больше не скрывает, что снова заминировала ЗАЭС
Все, что русские разминировали с периметра, буферной зоны и внешними ограждениями ЗАЭС, которые ранее были обнаружены МАГАТЭ в 2023 году, на сегодня снова заминировано.
Постпредставительство России при международных организациях в Вене отреагировало на отчет МАГАТЭ, в котором говорится, что россияне установили мины по периметру захваченной ими Запорожской АЭС.
Ответ представительство РФ в субботу, 3 февраля, опубликовало в соцсети Х.
🇷🇺 Russia provided @iaeaorg with comments on the situation at the Zaporozhskaya NPP (#ZNPP)— Russian Mission Vienna (@mission_rf) February 3, 2024
❗️Mines located between the outer and inner perimeters of the ZNPP don’t pose any threat to the personnel of the plant & the IAEA experts at the station
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🔗 https://t.co/ysHNuQgQcy pic.twitter.com/JRRzSpfUdP