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Россия больше не скрывает, что снова заминировала ЗАЭС
04.02.2024 09:53 Катя Шульц

Россия больше не скрывает, что снова заминировала ЗАЭС

Все, что русские разминировали с периметра, буферной зоны и внешними ограждениями ЗАЭС, которые ранее были обнаружены МАГАТЭ в 2023 году, на сегодня снова заминировано. 

Постпредставительство России при международных организациях в Вене отреагировало на отчет МАГАТЭ, в котором говорится, что россияне установили мины по периметру захваченной ими Запорожской АЭС.

Ответ представительство РФ в субботу, 3 февраля, опубликовало в соцсети Х.

 

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