



РФ передислоцировала большие десантные корабли

После удара беспилотника по кораблю "Минск" в севастопольском порту Россия передислоцировала три больших десантных корабля в Азовское море из Черного.



Информацию об этом подтвердил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.



"Процессы, касающиеся освобождения нашей территории, будут продолжены. Показательно, что сегодня РФ почему-то передислоцировала три больших десантных корабля из Черного моря в Азовское", - отметил он.



По словам Плетенчука, "Минск" после удара по нему уже не подлежит восстановлению. Причиной служит не только особенность поражения, но и "почтенный возраст".



"Именно этот большой десантный корабль поставлял вооружение и личный состав, решал логистические проблемы для сирийской группировки РФ", - пояснил Плетенчук.

