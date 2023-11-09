



Разведка Украины готовит новые удары по российским кораблям в Крыму

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов анонсировал в ближайшее время новости из Крыма, где недавно украинские силы ударили по российскому ракетоносителю "Аскольд".



Говоря об операции во временно оккупированной Керчи, в результате чего были нанесены повреждения ракетоносителю "Аскольд", Юсов отметил, что сейчас комментировать подобные вещи не следует.



"Потому что сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду похожих операций. Носителей "Калибров" у Черноморского флота РФ еще достаточно. Мы не единому "Аскольду" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время новости будут”, - подчеркнул Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".



Кроме того, по его словам, Украина "использует разную мотивацию общения с врагом – идейную и меркантильную в том числе".



Напомним, что телеграм-канал "Крымский ветер" утверждает, что координаты расположения "Аскольда" слил командир малого ракетного корабля "Ингушетия" 41 бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ ВМФ ВС РФ А.Ермоленко, коренной крымчанин из Севастополя.