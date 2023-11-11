



Пытали током и убивали дубинками украинцев: СБУ установила 26 агентов "МВД РФ"

Служба безопасности Украины (СБУ) установила личности и заочно сообщила о подозрении еще 26-ти участникам так называемого "МВД РФ", созданного российскими оккупантами в Херсонской области, которые пытали украинцев током и забивали дубинками до смерти.



"Служба безопасности установила личности еще 26 участников преступной организации "Главного управления МВД РФ Херсонской области" на временно оккупированной части региона. Речь идет о 25-ти коллаборантах и одном россиянине, которые после начала полномасштабного вторжения РФ добровольно присоединились к созданному агрессором карательному органу", - сообщили в СБУ.



По данным спецслужбы, после разговоров с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ фигурантов назначали в состав так называемого "Новокаховского городского отдела полиции", где они выполняли указания агрессора по подавлению движения сопротивления и распространению кремлевского режима в регионе.



"Для этого использовали "арсенал" репрессивных методов - похищали мирных жителей и заключали их в российские пыточные. В застенках пострадавших подвергали жестоким пыткам с применением электрического тока. Зафиксированы факты избиения людей до смерти резиновыми дубинками", - отметили в СБУ.



Таким образом массовыми похищениями, пытками и убийствами гражданских оккупанты пытались запугать местных жителей и сломить сопротивление оккупационному режиму.



Также установлено, что подбор кандидатов на "должности" карателей осуществлял коллаборант Олег Шорохов – бывший правоохранитель, возглавивший в апреле 2022 года оккупационный "горотдел". Ему помогал бывший сотрудник российской полиции, которого направили в захваченный город для координации преступных действий коллаборантов из местного подразделения "МВД РФ".





