



Пригожин бомбил Бахмут на Су-24

В ночь с воскресенья на понедельник, 6 февраля, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совершил в Бахмут боевой вылет в качестве штурмана истребителя Су-24. Об этом сообщили в Telegram-канале его пресс-службы.



«Сегодня ночью Евгений Викторович произвел боевой вылет в качестве штурмана СУ-24 ЧВК «Вагнер» для бомбардировки ВСУ в н. п. Бахмут и записал видеообращение», — говорится в сообщении.



В пресс-службе отметили, что видео, а также текст обращения Пригожина будут опубликованы позднее.