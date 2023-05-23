



При отходе с КПП Грайворон пограничники чуть не вступили в бой со своими

Телеграм-канал «Два майора» так описывает вчерашние, 22 мая, события в районе пропускного пункта «Грайворон»:



«Утром противник начал обстрел пропускного пункта из минометов. Позже подключилась артиллерия и РСЗО. Мощным взрывом неизвестного боеприпаса враг сделал проходы в минно-взрывных заграждениях. На нашем пропускном пункте находилось четверо пограничников и несколько срочников, один из срочников ВС России позже попал в плен к врагу. Наши БТРы были исправны на бумаге. Пограничники и срочники начали отход только после того, как на территорию пропускного пункта въехал танк врага и начал делать дыры в здании. Если бы у наших было противотанковое вооружение — был шанс поразить бронетехнику противника. Наши бойцы в ста метрах находились от танка ВСУ»



По его информации, отходя, наши бойцы едва не вступили в бой со своими же резервами — неразбериха и отсутствие связи.



«Резервы подошли после обеда, отделы мобильных действий и погранслужбы, а также подразделения пограничного спецназа. Резервов ВС России в тот момент не было. Подошли позже»



Затем в сторону Грайворона пошла бронетехника и пехота: было около 10 машин, до 100 человек личного состава.



Максимально часть диверсантов смогла продвинуться на 4 км вглубь РФ, до сел Глотово и Гора-Подол.



Прибывшим подкреплением и авиацией группировка была отброшена на 2 км назад — до села Козинка. Там наблюдалось около 80 диверсантов и несколько единиц техники.



