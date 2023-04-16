



Президент Бразилии призвал создать аналог G20 для мира в Украине

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призвал к созданию "Большой двадцатки" для мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ.



Об этом сообщает El Tiempo.



Бразильский лидер заявил, что говорил с президентами Объединенных Арабских Эмиратов и Китая о создании группы стран, подобной G20 стран с развитой экономикой, для посредничества в войне России против Украины.



"Вчера я говорил с эмиратским шейхом Мохаммедом бен Заидом аль Нахайяном о войне. Я говорил с главой Китая Си Цзиньпином о мире. И я думаю, что мы находим людей, которые предпочитают говорить о мире, а не о войне. Я думаю, мы добьемся успеха", - заявил он.



Отметим, что визит Силва в Китай был сосредоточен на укреплении связей и распространении сообщения о том, что "Бразилия вернулась в качестве ключевого игрока на мировой арене". В то же время страна балансирует на грани, поскольку также стремится к более тесным связям с Вашингтоном.

