



Премьер Польши предупреждает: Киев может оказаться под угрозой

Российские войска во время нового наступления на Украину могут атаковать с двух-трех направлений, также армия РФ может окружить Киев.



Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Bild.



"Я думаю, что план Путина и его людей, таких как Валерий Герасимов, его новый главнокомандующий российской армией, состоит в том, чтобы окружить Украину. И, готовя все эти планы, он, вероятно, чувствует, что ему нужно атаковать с двух или трех разных направлений. Поэтому я думаю, что украинцы не могут исключать наступления из белорусской северной части Украины, чтобы окружить Киев с запада", - заявил Моравецкий.



Он пояснил, что сейчас зима достаточно теплая, а значит, земля не подходит для тяжелых танков, артиллерии и другой техники.



"Поэтому Путин, вероятно, захочет дождаться, пока высохнет вся грязь, болота и не очень подготовленная почва для наступления", - говорит Моравецкий.



Премьер-министр Польши подчеркнул: "Согласно всей информации, которую я имею из Украины, я знаю, что будет еще одно российское наступление, возможно, в марте или апреле, и это будет очень жесткое наступление. Я думаю, что, к сожалению, он не только полон ненависти к Украина, но также хочет еще раз показать своему народу, что он долгосрочный игрок, который никогда не сдается, и он снова атакует Киев, да, у меня есть эти опасения".

