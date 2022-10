Потеря Лимана стала "серьезной политической неудачей" для РФ

Британская разведка посвятила свой последний отчет освобождению украинскими войсками города Лиман в Донецкой области.



"1 октября 2022 года российские войска в городе Лиман Донецкой области отступили перед лицом наступления Украины. Лиман, вероятно, защищали недоукомплектованные подразделения Западного и Центрального военных округов России… а также контингенты добровольно мобилизованных резервистов. Силы, вероятно, понесли тяжелые потери, когда отходили", - говорится в заявлении разведки.



Кроме этого, британская разведка называет потерю Лимана "серьезной политической неудачей" для российской стороны.



"Уход России из Лимана также представляет собой серьезную политическую неудачу, учитывая, что он расположен в Донецкой области, регионе, который Россия якобы стремилась "освободить" и пытается незаконно аннексировать", - сказано в заявлении.



Разведка отмечает, что вывод войск из города привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны высокопоставленных чиновников. Как предполагается, дальнейшие потери приведут к усилению критики и давления на высшее командование РФ.





