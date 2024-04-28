Мемориал жертвам Холокоста в Лондоне "спрятали": реакция Яд Вашем
В Лондоне "спрятали" мемориал жертвам Холокоста от вандалов-антисемитов на фоне пропалестинских акций в Великобритании.
Его накрыли брезентом, якобы чтобы обезопасить памятник.
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Этот шаг вызвал возмущение в еврейской общине Великобритании. Яд Вашем в ответ выразил обеспокоенность в связи с волнениями в Соединенном Королевстве.
"Решение скрыть мемориалы и выставки Холокоста из-за страха перед глобальным антисемитизмом вызывает глубокую тревогу. Скрывая эти исторические напоминания, мы лишь устраняем симптомы, игнорируя при этом основную причину проблемы", - сказано в сообщении.