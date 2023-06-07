



После разрушения Каховской ГЭС: на затопленных территориях пропали семь человек

По предварительной информации, как минимум семь человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС, о чем в среду, 7 июня, сообщил назначенный российскими оккупационными властями "мэр" Новой Каховки Владимир Леонтьев.



«Выясняем сейчас информацию по пропавшим, но, предварительно, эти люди тоже эвакуированы с зон подтопления, которые перестали существовать — острова. Пастухи там были... Около семи человек, о которых мы знаем точно», — цитирует Леонтьева ТАСС.



По его словам, село Корсунка на левом берегу Днепра полностью ушло под воду. По крыши были затоплены Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери, что ниже по течению.