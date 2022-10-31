



Попали под HIMARS: Мобилизованные из Волгограда убиты при переправе через Днепр

Только в одном волгоградском издании за последние сутки опубликованы семь некрологов мобилизованным, погибшим в Украине.



У всех мобилизованных - одна дата смерти, 24 октября. В комментариях к статье пишут, что мобилизованные попали под обстрел снарядами при переправе через Днепр в районе Херсона. На барже было минимум 25 мобилизованных из Волгограда.



В комментариях к некрологам о мобилизованных практически нет высказываний, поддерживающих войну против Украины. Люди пишут: "И это только в Волгограде. Представьте, сколько всего погибших каждый день...", "Ну.... всех же все устраивает, или нет?", "Чечню прошел. Украину не прошел."