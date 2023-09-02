



Получи свои 10% с коррупционера: в Украине заработает сервис "доносов"

С 6 сентября 2023 года в Украине заработает Единый портал разоблачителей коррупции, заявил глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александр Новиков.



Известно, что сервис будет предоставлять украинским гражданам возможность сообщать о случаях, когда государственный служащий в какой-либо организации пытается получить взятку, чтобы выполнить свои обязанности.



По словам Новикова, сообщить о случае коррупции можно анонимно или подписавшись под заявлением.



Руководитель агентства также подчеркнул, что к настоящему моменту к порталу уже присоединились десять органов государственной власти, и в будущем планируется расширить доступ к этой платформе для большего числа пользователей.



Напомним, что украинские граждане могут получить вознаграждение в случае, если их донесение о коррупции приведет к реальным юридическим последствиям для тех, кто просит взятку. Если коррупционер будет признан виновным, и суд решит взыскать с него денежные средства, то жалобщик может рассчитывать на 10% от этой суммы, но не более 14 миллионов гривен.