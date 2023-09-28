



Польша: В Пшеводуве упала украинская ракета, Киев не помогает с расследованием

Ракета, упавшая в польском селе Пшеводув в ноябре 2022 года и унесшая жизни двух местных фермеров, была украинской ракетой. Об этом заявил в Люблине министр юстиции и генеральный прокурор Польши Збигнев Зёбро, ссылаясь на результаты экспертного заключения.



"Расследование, проведенное польской прокуратурой, привело к выдаче заключения, в котором категорически указано, что эта ракета была украинской - еще советского или российского производства. Что касается места запуска и принадлежности к конкретной военной группировке, то это была украинская ракета", - цитирует Зёбро польский новостной портал Onet.



Также министр выразил сожаление отсутствием сотрудничества с украинской стороной в этом вопросе. Он утверждает, что польские прокуратуры сотрудничает с Украиной и ездят туда, "рискуя собственным здоровьем и жизнью, чтобы помочь украинской стороне задокументировать совершенные там российские преступления".



По словам Зёбро, украинская сторона не демонстрирует подобное отношение к польским следователям в деле о падении ракеты в Пшеводуве.



"Это продолжается уже несколько месяцев. Я не думаю, что это решение на уровне прокурора. Я думаю, что это решения на высоком политическом уровне украинского государства", - сказал министр.



Польские власти считают, что украинская ракета ПВО, скорее всего, упала в район сушки зерна и все указывает на то, что это произошло в результате несчастного случая.