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Орбан нарушил молчание об ударе по больнице в Киеве спустя сутки
09.07.2024 20:45 Алина Груднева

Орбан нарушил молчание об ударе по больнице в Киеве спустя сутки

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан спустя сутки нарушил молчание по поводу российского удара по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Тем не менее, вину РФ он открыто признавать не стал.

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Орбан заговорил о "жестокости войны", которая "вышла на новый уровень".

"Растущая интенсивность войны - это призыв к мировым державам отказаться от политики войны и вместо этого создать политику мира, чтобы направить Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам. Это единственный способ предотвратить дальнейшее кровопролитие", - сказал он.

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