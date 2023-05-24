



Оппозиция Беларуси: Лукашенко причастен к депортации 2 тысяч украинских детей

Беларусь участвовала в незаконной депортации украинских детей. Об этом говорится в отчете Национального антикризисного правительства, которое выступает против правительства Лукашенко, сообщает Sky News.



В документе говорится, что 2 150 украинских детей, в том числе сирот от 6 до 15 лет, отправили в лагеря и санатории на территории Беларуси.



27 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы признала геноцидом депортацию и насильственное перемещение украинских детей на территорию России. ПАСЕ призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление.



Россия депортировала из Украины 19393 ребенка и создала более 70 лагерей, в которых их принудительно содержат. Поскольку часть территории Украины оказалась в оккупации и у власти нет туда доступа, то на самом деле речь может идти о нескольких сотнях тысяч похищенных детей.



Депортации украинских детей – это одно из военных преступлений России. За это Международный уголовный суд 17 марта выдал ордер на арест путина и российской уполномоченной по вопросам детей Марии Львова-Белова.