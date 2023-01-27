



ООН: Россия нарушает принципы защиты детей в Украине

Россия нарушает фундаментальные принципы защиты детей в военное время, выдавая украинским детям российские паспорта и отдавая их на усыновление.



Такое заявление в интервью Reuters сделал Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.



По его словам, президент Украины Владимир Зеленский попросил его агентство сделать как можно больше, чтобы помочь детям из временно оккупированных Россией регионов.



"Предоставление им российского гражданства или их усыновление противоречит фундаментальным принципам защиты детей в условиях войны. То, что происходит в России, не должно происходить", — сказал Гранди.



Во время встречи, состоявшейся на этой неделе, Зеленский призвал агентство создать механизмы для защиты и возвращения детей и взрослых, незаконно вывезенных в Россию, а также для наказания виновных.



По словам Гранди, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев не может оценить точное количество детей, которым выдали паспорта или которых отдали на усыновление, поскольку доступ инспекторов в Россию был ограничен.