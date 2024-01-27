



Оккупация ЗАЭС: в Украине предупредили о приближении угрозы для всего континента

Ситуация на захваченной россиянами Запорожской атомной электростанции с каждым днем становится все более критической и ставит под угрозу безопасность всего континента.



С очередными предупреждениями в эфире национального телемарафона выступил министр энергетики Украины Герман Галущенко.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"Там постоянно становится все хуже. Во-первых, было уже 8 блэкаутов ЗАЭС. РФ скрывает фактическое положение дел на станции. Соответственно, если эксперты МАГАТЭ видят деградацию оборудования на станции и это они видят, то вопрос в том, что безопасность континента в принципе зависит от того, насколько быстро россияне отсюда уйдут”, - отметил он.



По словам министра, уже два года ЗАЭС находится в оккупации. Украинский персонал постоянно находится под давлением захватчиков.



"К сожалению, это время, оно движется к инциденту. Вопрос, когда это произойдет", - предостерег Галущенко.