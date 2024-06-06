



Ночью в Крыму украинская разведка отправила на дно еще один "русский корабль"

В четверг утром, 6 июня, в акватории Черного моря в оккупированном Крыму было уничтожено еще одно российское судно. Это была работа спецподразделений ГУР МО. Об этом заявил представителя Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.



Взрыв прогремел ночью, в 3:45. В результате операции ГУР уничтожено вражеское судно, предположительно рейдовый буксир.



"Сегодня ночью уничтожено еще одно вражеское судно в черноморской акватории. Детали будут немного позже. Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно. И еще минус один вражеский корабль... Собственно, это еще одна "морская недвижимость" на дне украинского Черного моря, на Крымском побережье. Это факт. Подробности будут сегодня. И да, яркое видео будет также", - сказал Юсов.



По его словам, нынешняя операция стала возможной в результате прорыва морских фортификаций, которые строил враг, а затем уже - уничтожение очередного судна противника.





