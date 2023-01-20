



Нидерланды могут передать Украине истребители F-16

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит Киев.



Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хекстра, сообщает NL Times.



Хекстра подчеркнул, что Нидерланды рассмотрят этот вопрос "непредвзято", и что на поставку обычного оборудования "нет табу".



Ранее нидерландский депутат Сьорд Сердсма обратился к правительству с просьбой поставить F16 и боевые машины пехоты для Вооруженных сил Украины