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Нидерланды могут передать Украине истребители F-16
20.01.2023 12:12 Ольга Белозерова

Нидерланды могут передать Украине истребители F-16

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит Киев.

Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хекстра, сообщает NL Times.

Хекстра подчеркнул, что Нидерланды рассмотрят этот вопрос "непредвзято", и что на поставку обычного оборудования "нет табу". 

Ранее нидерландский депутат Сьорд Сердсма обратился к правительству с просьбой поставить F16 и боевые машины пехоты для Вооруженных сил Украины

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