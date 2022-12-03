



Названа причина ожесточенных боев за Бахмут в последние месяцы

Город Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои в течение четырех месяцев, имеет символическое значение.

Об этом сообщает британская разведка.

Силы РФ направляют значительную часть огневой мощи вдоль 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города.

По мнению аналитиков, план Москвы может заключаться в том, чтобы окружить Бахмут тактическим продвижением на север и юг.

С начала августа РФ сделала этот город в Донецкой области приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват Бахмута позволит России угрожать более крупным районам Краматорска и Славянска.