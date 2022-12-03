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Названа причина ожесточенных боев за Бахмут в последние месяцы
03.12.2022 11:05 Алина Груднева

Названа причина ожесточенных боев за Бахмут в последние месяцы

Город Бахмут, за который ведутся ожесточенные бои в течение четырех месяцев, имеет символическое значение.

 
Об этом сообщает британская разведка. 
 
Силы РФ направляют значительную часть огневой мощи вдоль 15-километрового участка укрепленной линии фронта вокруг города.
 
По мнению аналитиков, план Москвы может заключаться в том, чтобы окружить Бахмут тактическим продвижением на север и юг. 
 
С начала августа РФ сделала этот город в Донецкой области приоритетным направлением своих наступательных операций. Захват Бахмута позволит России угрожать более крупным районам Краматорска и Славянска.

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