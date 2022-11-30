



НАТО планирует инвестировать в системы вооружений образца СССР

НАТО планирует инвестировать в используемые в Украине системы вооружений советского образца.



Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает CNN.



"Мы рассматриваем все варианты, чтобы снова убедиться, что украинцы получают то, что им нужно и что может быть для них наиболее эффективным. Часть идет на системы советских времен, которые десятилетиями хранились у них на вооружении, и, например, на обеспечение боеприпасов для этих систем", - заявил он.



The New York Times сообщила в воскресенье, что НАТО обсуждает инвестиции в старые заводы в Чехии, Словакии и Болгарии, чтобы возобновить производство снарядов советской эпохи для украинского артиллерийского арсенала.



Кроме этого, как сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел стран НАТО объявили о передаче Украине 155-мм артиллерии, снарядов и бронемашин.