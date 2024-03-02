



На границе польские фермеры требуют полного запрета на украинскую агропродукцию

Команда журналистов РБК провела собственное расследование на границе Украины и Польши. И к этому дню ситуация далека от разрешения. Ситуация не просто обострилась. Она крепко изменилась.



Теперь пункты пропуска блокируют фермеры. Они требуют полностью запретить экспорт украинской агропродукции. Заблокированные на границе украинские водители, кроме прочего, находятся под наблюдением польской полиции.



"Они нам не разрешают, чтобы мы где-нибудь ходили. Сразу приезжает больше машин и говорят, чтобы мы сидели по машинам. Можно сказать, что в заложниках держат", - сказал один из водителей. Чтобы попасть в Украину, им приходится стоять на границе более 10 суток.



Пункты пропуска как на выезд, так и не въезд в Украину заблокированы протестующими, движение грузовиков почти полностью приостановлено.



