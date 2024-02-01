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На борту уничтоженного катера "Ивановец" могли быть до 40 моряков
01.02.2024 16:16 Mignews.ua

На борту уничтоженного катера "Ивановец" могли быть до 40 моряков

В четверг, 1 февраля, Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об уничтожении ракетного катера ЧФ РФ "Ивановец". В тот момент на его борту могли находиться до 40 моряков.

Такое предположение сделали в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины, назвав уничтожение катера существенной потерей для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.

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"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", – говорится в сообщении ВМС в Facebook.

Военные также напомнили, что это уже не первые потери в указанной бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".

"Эта операция – очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", – подчеркнули в ВМС.

Как сообщал Mignews, ракетный катер ЧФ РФ "Ивановец" затонул в озере Донузлав в поселке Новоозерная на территории временно оккупированного Крыма в результате двух прямых попаданий в корпус.

 

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