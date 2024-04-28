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В РФ сожжены два тепловоза: в Украине пояснили, почему это важно
28.04.2024 18:40 Алина Груднева

В РФ сожжены два тепловоза: в Украине пояснили, почему это важно

В России с интервалом в пару дней были сожжены два тепловоза.

По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, первый инцидент произошел 26 апреля.

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Ночью во Владикавказе был уничтожен тепловоз "ЧМЕ-3". Через два дня, 28 апреля еще один состав марки "2ТЭ10М" был сожжен в Оренбурге.

"Ликвидация подвижного состава на российской железной дороге уменьшает возможности военной логистики государства-агрессора", - пояснили в ГУР.
 

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