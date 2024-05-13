



Кэмерон: британские войска не пойдут на риск в Газе

Британские войска не будут участвовать в доставке гуманитарной помощи в Газу.



Такое заявление сделал министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон в интервью BBC.



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По его словам, Британия может использовать подрядчиков в возглавляемой США операции, поскольку "есть и другие, кто может это сделать".



"Я считаю, что британские войска на местах – это риск, на который мы не должны идти", – отметил Кэмерон.

