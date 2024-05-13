



Экс-министр экономики Казахстана приговорен за жестокое убийство жены

Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев приговорен к 24 годам тюрьмы за убийство жены.



Соответствующий приговор вынесли присяжные 13 мая.



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Бишимбаева признали виновным в истязаниях и убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой.



"Я виноват, но не в умышленном убийстве. С первой минуты задержания я говорил правду об обстоятельствах того дня, я не пытался, хотя имел все возможности, скрыться и уйти от ответственности", - сказал в суде он.



В марте сторона защиты просила о более мягком наказании за убийство по неосторожности. В таком бы случае ему было грозило лишь до трех лет тюрьмы.



Скандальное "дело Бишимбаева" рассматривалось с ноября 2023 года.