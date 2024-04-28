Новости » Новости США
Белый дом: пропалестинские протесты в кампусах должны оставаться мирными
28.04.2024 18:55 Алина Груднева

Белый дом: пропалестинские протесты в кампусах должны оставаться мирными

Белый дом настаивает на том, чтобы пропалестинские протесты в американских университетах оставались мирными.

Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Мы, безусловно, уважаем право на мирные протесты. Мы абсолютно осуждаем антисемитские высказывания, которые мы слышали в последнее время, и, конечно же, осуждаем все ненавистнические высказывания и угрозы насилием", - сказал он.

Волна антиизраильских демонстраций захлеснула американские университеты. Все началось с Колумбийского, а дальше пропалестинские акции распространились по всей стране.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы