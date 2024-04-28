



Белый дом: пропалестинские протесты в кампусах должны оставаться мирными

Белый дом настаивает на том, чтобы пропалестинские протесты в американских университетах оставались мирными.



Об этом сказал представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби в эфире телеканала ABC.



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"Мы, безусловно, уважаем право на мирные протесты. Мы абсолютно осуждаем антисемитские высказывания, которые мы слышали в последнее время, и, конечно же, осуждаем все ненавистнические высказывания и угрозы насилием", - сказал он.



Волна антиизраильских демонстраций захлеснула американские университеты. Все началось с Колумбийского, а дальше пропалестинские акции распространились по всей стране.