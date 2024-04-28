Кого Трамп рассматривает в качестве потенциального вице-президента США
Дональд Трамп рассматривает на должность потенциального вице-президента США, если победит на предстоящих выборах, губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.
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Уточняется, что Бергам рассматривается Трампом в качестве одного их ключеных кандидатов на этот пост.
"Трампу нравится его размеренное поведение и губернаторский опыт. Он считает Бергама надежным и безопасным выбором, который может привлечь умеренных избирателей", - сказано в сообщении.