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Кого Трамп рассматривает в качестве потенциального вице-президента США
28.04.2024 17:45 Алина Груднева

Кого Трамп рассматривает в качестве потенциального вице-президента США

Дональд Трамп рассматривает на должность потенциального вице-президента США, если победит на предстоящих выборах, губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

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Уточняется, что Бергам рассматривается Трампом в качестве одного их ключеных кандидатов на этот пост.

"Трампу нравится его размеренное поведение и губернаторский опыт. Он считает Бергама надежным и безопасным выбором, который может привлечь умеренных избирателей", - сказано в сообщении.
 

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