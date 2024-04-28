



В Лондоне пытались похитить еврея

В пятницу, 27 апреля, в районе Стэмфорд-Хилл в Лондоне пытались похитить еврея.



По данным израильского интернет-издания "Аруц Шева", к нему подошли четверо мужчин, личность которых к настоящему моменту не установлена.



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Неизвестные начали угрожать еврею и потребовали,чтобы тот залез в багажник их машины.



Инцидент закончился, когда потерпевший сказал, что звонил в полицию. Мужчина не пострадал, а подозреваемым удалось скрыться.