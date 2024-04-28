В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах
В Тбилиси возобновились массовые акции протеста против скандального закона об "иноагентах".
К вечеру на площади Республики начали собираться толпы демонстрантов для проведения антиправительственного марша "Да Европе, нет российскому закону".
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
По словам организаторов, ожидается, что в демонстрации примут участие более 10 тысяч человек.
Площадь Республики в Тбилиси сейчас переполнена. Выступающие обращаются к собравшимся, звучат национальны гимн и гимн Европы. Позже протестующие планируют пройти шествием по проспекту Руставели к зданию Парламента. pic.twitter.com/JrRGMn0tsS— Civil.ge/ru (@CivilGe_Rus) April 28, 2024
Акция «Да Европе, нет российскому закону!» началась в центре Тбилиси— Paper Kartuli (@paperkartuli) April 28, 2024
Несколько тысяч противников законопроекта «О прозрачности иностранного влияния» собрались вечером 28 апреля на площади Первой республики. Вся площадь заполнена людьми, движение транспорта ограничено. pic.twitter.com/1MIp8kyIZo