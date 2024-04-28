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В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах
28.04.2024 19:40 Алина Груднева

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах

В Тбилиси возобновились массовые акции протеста против скандального закона об "иноагентах".

К вечеру на площади Республики начали собираться толпы демонстрантов для проведения антиправительственного марша "Да Европе, нет российскому закону". 

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По словам организаторов, ожидается, что в демонстрации примут участие более 10 тысяч человек.

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