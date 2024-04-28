



В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах

В Тбилиси возобновились массовые акции протеста против скандального закона об "иноагентах".



К вечеру на площади Республики начали собираться толпы демонстрантов для проведения антиправительственного марша "Да Европе, нет российскому закону".



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По словам организаторов, ожидается, что в демонстрации примут участие более 10 тысяч человек.

Площадь Республики в Тбилиси сейчас переполнена. Выступающие обращаются к собравшимся, звучат национальны гимн и гимн Европы. Позже протестующие планируют пройти шествием по проспекту Руставели к зданию Парламента. pic.twitter.com/JrRGMn0tsS — Civil.ge/ru (@CivilGe_Rus) April 28, 2024