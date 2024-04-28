



Эрдоган озвучил требования к будущему новому генсеку НАТО

Новый генсек НАТО, который сменит на этом посту Йенса Столтенберг, должен предоставить приоритет проблемам Турции, связанным с терроризмом.



По данным информационного агентства AFP, такое требование озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с нидерландским премьером Марком Рютте.



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"Мы сказали ему, что в соответствии с духом альянса, нельзя терпеть ни одну террористическую организацию, особенно Рабочую партию Курдистана и ее филиалы", - сказал Эрдоган.



По его словам, важно, чтобы будущий генсек НАТО приложил усилия для снятия санкций, ограничений и препятствий в оборонной промышленности среди союзников.



Отметим, что Рютте претендует на должность генсека альянса. Его кандидатуру поддерживают США, Великобритания, Франция и Германия.