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Эрдоган озвучил требования к будущему новому генсеку НАТО
28.04.2024 19:10 Алина Груднева

Эрдоган озвучил требования к будущему новому генсеку НАТО

Новый генсек НАТО, который сменит на этом посту Йенса Столтенберг, должен предоставить приоритет проблемам Турции, связанным с терроризмом.

По данным информационного агентства AFP, такое требование озвучил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с нидерландским премьером Марком Рютте.

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"Мы сказали ему, что в соответствии с духом альянса, нельзя терпеть ни одну террористическую организацию, особенно Рабочую партию Курдистана и ее филиалы", - сказал Эрдоган.

По его словам, важно, чтобы будущий генсек НАТО приложил усилия для снятия санкций, ограничений и препятствий в оборонной промышленности среди союзников.

Отметим, что Рютте претендует на должность генсека альянса. Его кандидатуру поддерживают США, Великобритания, Франция и Германия.

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