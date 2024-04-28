Италия не против санкций против российского СПГ
Италия не будет препятствовать введению европейских санкций в отношении российского сжиженного природного газа.
По данным Politico, такое заявление сделал министр энергетики страны Джильберто Пикетто-Фратин.
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По его словам, Риму удалось освободиться от зависимости от российского СПГ, потому рассматриваемые Еврокомиссией санкции в отношении этой отраслью для Италии не являются проблемой.
"Сейчас Италия находится в состоянии даже вообще обходиться без российского газа", - подчеркнул он.