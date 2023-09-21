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МО РФ: сбиты 22 беспилотника
21.09.2023 07:22 Аркадий Бочаровский

МО РФ: сбиты 22 беспилотника

МО РФ сообщило в своем Telegram-канале, что в ночь с 20 на 21 сентября была "пресечена попытка совершить  атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

В министерстве пояснили, что средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА, над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей по одному.

Над Севастополем не сбивали беспилотники, заявил назначенный Кремлем глава города Развожаев. По его словам, «ПВО работает», но над Крымом.

«В Севастополе все службы находятся в состоянии боевой готовности, идет контроль воздушной обстановки», – говорится в сообщении телеграм-канала Развожаева.

Ранее телеграм-канал «Крымский ветер» со ссылкой на своих подписчиков сообщил, что в районе военных аэродромов Крыма и Севастополя работает российская ПВО. Кроме того, сообщает канал, жители Севастополя слышали взрывы.

Российские телеграм-каналы называют атаку беспилотников на Крым одной из «самых массовых» за все время.

В крымских пабликах продолжают публиковать видео со звуками пролетающих беспилотников.

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