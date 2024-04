Удар по авиабазе в РФ: показаны снимки со спутника

В сети показали снимки со спутника, на которых зафиксированы последствия удара по российскому военному аэродрому "Кущевская" в Краснодарском крае.



Их представил американский военный аналитик Брэди Африк, который ранее работал в отделе исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства (AEI).



Предположительно, из-за атаки БПЛА повреждения получили несколько Су-35. Из-за удара также сгорели здания.



На территории аэродрома были десятки самолетов, среди которых - Су-35, системы РЛС и РЭБ.

Damage from a Ukrainian strike on Russia’s Kushchyovskaya air base is visible in new high resolution satellite imagery.



This site is more than 200 kilometers from the front line in Ukraine. pic.twitter.com/HXNaB7ClGp