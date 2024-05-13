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Зацепер поплатился за покатушки причинным местом
13.05.2024 23:30 MIGnews.com

Зацепер поплатился за покатушки причинным местом

В Подмосковье парень залез на крышу состава, стоявшего на станции “Электроугли”. 

Он начал раскачивать токоприемник и получил удар током, причем разряд прошел прямо через пах. Вследствие поражения После этого подросток рухнул на рельсы, а свидетели несчастного случая втащили его на платформу и вызвали скорую. 

Из кармана у него выпала пачка сувенирных “золотых долларов”. Очевидно, что вся эта трагическая глупость случилась из-за красивого видео.

Сейчас несчастный находится в больнице в тяжелом состоянии.



 

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