



Зацепер поплатился за покатушки причинным местом

В Подмосковье парень залез на крышу состава, стоявшего на станции “Электроугли”.



Он начал раскачивать токоприемник и получил удар током, причем разряд прошел прямо через пах. Вследствие поражения После этого подросток рухнул на рельсы, а свидетели несчастного случая втащили его на платформу и вызвали скорую.



Из кармана у него выпала пачка сувенирных “золотых долларов”. Очевидно, что вся эта трагическая глупость случилась из-за красивого видео.



Сейчас несчастный находится в больнице в тяжелом состоянии.







