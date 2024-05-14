



Женщина установила мировой рекорд по быстроте мытья окон

Британка Алисия Бэрроуз установила мировой рекорд по быстроте мытья окон.



33-летняя женщина попала в "Книгу рекордов Гиннесса".



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По словам Бэрроуз, мытью окон ее научил отец. Женщине удалось помыть три штуки размером 114,3 на 114,3 см за 16,13 секунды. Отец Алисии в 2009 году тоже установил рекорд среди мужчин, помыв окна за 9,14 секунды.



"Хотя я никогда не занималась мытьем окон, мое детство было очень тесно связано с этим. Иногда ездила с отцом в Лондон и наблюдала за его работой. Также посещала шоу по мытью окон, которые организовывала Федерация мойщиков окон", — призналась рекордсменка.

