



Чем святая вода отличается от обычной?

Еще в конце 19 века бактериологи обнаружили стафилококки, стрептококки, кишечную палочку, дифтерийную палочку и другие бактерии в образцах святой воды, взятых из церкви в Сассари, в Италии.



Исследователи из Медицинского университета Вены под руководством микробиолога Александра Киршнера в 2012 году провели микробиологический и химический анализы проб воды, взятой из 21 святого источника и 18 купелей Австрии. Оказалось, что состав воды лишь 14 % святых источников соответствовал национальным стандартам качества. В остальных 86 % проб была обнаружена кишечная палочка, энтерококки и кампилобактер, то есть бактерии, обычно содержащиеся в фекалиях. Причем концентрация этих бактерий в святой воде оказалось огромной — до 62 млн болезнетворных бактерий на 1 мл воды.



Все образцы святой воды, взятые в купелях церквей и больничных часовнях Австрии, содержали бактерии — причем чем больше прихожан посещало церковь, тем больше болезнетворных бактерий было найдено в образцах святой воды (в нее католики обмакивают пальцы). Употребление такой воды может привести к диарее, болям в брюшной полости, повышению температуры тела и судорогам.

