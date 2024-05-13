



Ветеранов из Самарской и Воронежской областей на 9 мая “наградили” просрочкой

Власти Самарской и Воронежской областей решили поздравить местных ветеранов ВОВ с 9 мая. Участникам войны вручили просроченные продуктовые наборы.



Так, ветерану из Самары — 98-летнему Николаю Кондрашову вручили просроченный сыр и пожелали крепкого здоровья, пишет 62.ru, ссылаясь на внучку мужчины Светлану Глухову.



Ветераны из Нововоронежа Воронежской области получили пакеты с протухшими мясом и рыбой. “Селедка ржавая, колбаса вареная и ливерная самые дешевые, сыр растительного происхождения — это праздничный или хотя бы необходимый набор продуктов?” — посетовала родственница одной из участниц войны.

