



Совбез ООН созовут из-за удара по школе в Газе

Во вторник, 13 августа, Совет Безопасности ООН проведет заседание из-за удара ЦАХАЛа по школе в Газе, которая использовалась террористами в качестве штаба.



На созыве Совбеза ООН настоял Алжир.



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Генсек ООН Антониу Гутерриш назвал удар "разрушительным". Он осудил "гибель людей" в Газе.



Напомним, что ЦАХАЛ атаковал школу в Газе, которая использовалась в качестве штаба ХАМАСа. Израильские военные заявили, что осуществили атаку, убедившись, что на локации нет гражданских. Между тем, в Газе распространили сообщения о большом количестве погибших.