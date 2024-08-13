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В Турции не ожидают полномасштабной войны на Ближнем Востоке
13.08.2024 07:57 Алина Груднева

В Турции не ожидают полномасштабной войны на Ближнем Востоке

В Турции не думают, что напряженность между Израилем, Ираном и "Хезболлой" перерастет в полномасштабную войну.

Такое заявление сделал посол США в Турции Джефф Флейк.

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"Они делают все возможное, чтобы не допустить эскалации. Они кажутся более уверенными, чем мы, в том, что эскалации не будет", - отметил дипломат.

Он призвал союзников убедить все стороны пойти на деэскалацию.

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