



В Турции не ожидают полномасштабной войны на Ближнем Востоке

В Турции не думают, что напряженность между Израилем, Ираном и "Хезболлой" перерастет в полномасштабную войну.



Такое заявление сделал посол США в Турции Джефф Флейк.



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"Они делают все возможное, чтобы не допустить эскалации. Они кажутся более уверенными, чем мы, в том, что эскалации не будет", - отметил дипломат.



Он призвал союзников убедить все стороны пойти на деэскалацию.