



У россиян показали новинку ПВО - “Прометей”

На российском форуме “Армия-2024” впервые представили ЗРК С-500 “Прометей”. Эта система якобы может перехватывать гиперзвуковые ракеты и самолеты.



Если верить россиянам, то на вооружении в российской армии “Прометей” находится с 2021 года.



С-500 - дорожно-мобильная система на шасси БАЗ-69096 с транспортно-установочными пусковыми установками 10×10.



Известно, что С-500 универсальна в использовании разных видов ракет и обнаруживает цели на расстоянии 800 км. При этом радиус поражения - 600 км, а высота 250 км.





