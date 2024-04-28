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В Турции отчитались о новых арестах в рамках борьбы с ИГИЛ
28.04.2024 21:13 Алина Груднева

В Турции отчитались о новых арестах в рамках борьбы с ИГИЛ

В Турции силы безопасности провели новые рейды в рамках борьбы с террористической организацией ИГИЛ.

Операция проводилась в шести провинциях.

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По словам министра внутренних дел Турции Али Ерликая, всего были задержаны 38 человек по подозрению в связях с ИГИЛ. В ходе операции изъяты цифровые материалы, иностранная и местная валюта.

"Мы не потерпим террористов. Мы продолжим нашу борьбу за мир и единство", - сказал он.

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