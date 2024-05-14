



Госсекретарь Блинкен зажег на сцене киевского бара. Видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отдыхает в Киеве. После встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в ресторане за пиццей, он посетил подземный бар, где сыграл с группой песню "Rockin'In The Free World".



Это видео показало Reuters.



Кстати, Блинкен напомнил, что в прошлый раз водил Кулебу в "Макдональдс", но подвергся критике за то, что пошел в американский, а не украинский ресторан.



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Но вернемся к концерту. Перед импровизированным выступлением Госсекретарь США обратился к публике с такими словами: "С вами Соединенные Штаты, с вами большая часть мира. И они борются не только за Украину, но и за свободный мир. И свободный мир тоже с вами".

















Общеизвестно, что Энтони Блинкен является гитаристом-любителем. Ранее он уже удивлял сеть талантом, когда на презентации своей инициативы "Глобальная музыкальная дипломатия" (Global Music Diplomacy Initiative) сыграл на гитаре и спел блюз.



